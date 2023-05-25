Лукашенко: Перемещение ядерного оружия из России в Беларусь уже началось

Перемещение российского нестратегического ядерного оружия в Беларусь уже началось. Об этом передает ТАСС.

«Он [Президент РФ Владимир Путин] меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе, — рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко. — Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов».

О размещении на территории республики тактического ядерного оружия Путин заявил 25 марта. Ранее сообщалось, что Россия переоборудовала часть самолетов Беларуси под данный вид вооружения.