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Лукашенко: Перемещение ядерного оружия из России в Беларусь уже началось
Перемещение российского нестратегического ядерного оружия в Беларусь уже началось. Об этом передает ТАСС.
«Он [Президент РФ Владимир Путин] меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе, — рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко. — Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов».
О размещении на территории республики тактического ядерного оружия Путин заявил 25 марта. Ранее сообщалось, что Россия переоборудовала часть самолетов Беларуси под данный вид вооружения.
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