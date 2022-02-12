Лукашенко принес соболезнования близким народной артистки Зинаиды Кириенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко выражает соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Ушла из жизни яркая и талантливая актриса. Ее необыкновенная и искренняя игра восхищала и покоряла публику глубиной и силой характера», — отметил руководитель Беларуси.

Артистка скончалась прошлой ночью, ей было 88 лет. Лукашенко подчеркнул, что творчество Кириенко, «направленное на созидание и сохранение лучших культурных традиций, — неоценимый вклад в духовную сокровищницу белорусского и российского искусства».

Ранее Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями и словами поддержки родным и близким артистки.

Зинаида Кириенко родилась в Махачкале 9 июля 1933 года. Закончила ВГИК. Сначала работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961 года в Театре-студии киноактера.

Наибольшую известность актрисе принесла роль в фильме «Тихий Дон» (1957). Одну из последних ролей она сыграла на территории Беларуси — именно там проходили съемки картины «Глубокое течение» (2005).