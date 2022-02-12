Умерла актриса Зинаида Кириенко, сыгравшая в фильме «Тихий Дон»

В возрасте 88 лет умерла советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передает РИА Новости.

В Союзе добавили, что причина смерти не уточняется.

Популярность Зинаиде Кириенко принесла роль Натальи в фильме «Тихий Дон» (1957). Она родилась в Махачкале 9 июля 1933 года. Закончила ВГИК. Работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961 года в Театре-студии киноактера. Кириенко сыграла в таких фильмах, как «Поэма о море», «Судьба человека» «Знакомьтесь, Балуев!», «Лекарство против страха» и во многих других.

Зинаида Кириенко также была известна как исполнительница песен. Она давала сольные концерты во время актерского простоя, ездив по городам страны.