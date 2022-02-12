Путин выразил соболезнования из-за смерти артистки Зинаиды Кириенко

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистке Зинаиды Кириенко, которая скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час», — приводятся слова главы государства.

Он отметил, что Кириенко была замечательной актрисой с ярчайшим талантом и душевной щедростью и ее уход – это невосполнимая утрата для кинематографа и всей отечественной культуры.

«Зинаиды Михайловны больше нет с нами, но навсегда останутся её творческое наследие и незабываемые роли. Останется добрая, светлая память о ней», — подчеркнул российский лидер.

Наибольшую известность артистке принесла роль в фильме «Тихий Дон» (1957).

Кириенко родилась в Махачкале 9 июля 1933 года. Закончила ВГИК. Сначала работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961 года в Театре-студии киноактера.

Ранее в в Союзе кинематографистов России сообщили о смерти народной артистки, не уточнив причину.