news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
12 февраля 2022  14:33

Путин выразил соболезнования из-за смерти артистки Зинаиды Кириенко

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистке Зинаиды Кириенко, которая скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час», — приводятся слова главы государства. 

Он отметил, что Кириенко была замечательной актрисой с ярчайшим талантом и душевной щедростью и ее уход – это невосполнимая утрата для кинематографа и всей отечественной культуры.

«Зинаиды Михайловны больше нет с нами, но навсегда останутся её творческое наследие и незабываемые роли. Останется добрая, светлая память о ней», — подчеркнул российский лидер. 

Наибольшую известность артистке принесла роль в фильме «Тихий Дон» (1957). 

Кириенко родилась в Махачкале 9 июля 1933 года. Закончила ВГИК. Сначала работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961 года в Театре-студии киноактера.

Ранее в в Союзе кинематографистов России сообщили о  смерти народной артистки, не уточнив причину.

 

#Владимир Путин #народная артистка россии #смерть артиста
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное