Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Организаторы обещают на открытии «Игр будущего» фиджитал-шоу в двух реальностях
Организаторы турнира «Игры будущего» обещают на открытии высокотехнологичное и мультимедийное фиджитал-шоу в двух реальностях, где зрителей ожидает игра с пространством, светом и проекциями. Напомним, церемония открытия «игр» состоится 21 февраля в 19:00.
К сюжету Церемонии открытия привлекли также и искусственный интеллект, а само шоу раскроет футурологические прогнозы по восьми направлениям мира будущего: города и урбанистика, роботизация, образование, медицинские и биотехнологии, сельское хозяйство и экология, освоение космоса, транспорт, энергетика.
Отметим, что церемонию открытия можно будет посмотреть и в прямом эфире «Первого канала» и в группе организаторов.
Ранее сообщалось, что в Казань для участия в мероприятиях «Игр будущего» прибыл Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В аэропорту гостя встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»