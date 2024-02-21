Организаторы обещают на открытии «Игр будущего» фиджитал-шоу в двух реальностях

Организаторы турнира «Игры будущего» обещают на открытии высокотехнологичное и мультимедийное фиджитал-шоу в двух реальностях, где зрителей ожидает игра с пространством, светом и проекциями. Напомним, церемония открытия «игр» состоится 21 февраля в 19:00.

К сюжету Церемонии открытия привлекли также и искусственный интеллект, а само шоу раскроет футурологические прогнозы по восьми направлениям мира будущего: города и урбанистика, роботизация, образование, медицинские и биотехнологии, сельское хозяйство и экология, освоение космоса, транспорт, энергетика.

Отметим, что церемонию открытия можно будет посмотреть и в прямом эфире «Первого канала» и в группе организаторов.

Ранее сообщалось, что в Казань для участия в мероприятиях «Игр будущего» прибыл Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В аэропорту гостя встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.