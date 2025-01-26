Лукашенко набрал 87,6% голосов на выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей на президентских выборах. Таковы данные экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций.

Председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич получил 1,8% голосов, а предприниматель Анна Канопацкая - 1,6%. За первого секретаря ЦК Компартии Сергея Сыранкова избиратели отдали 2,7% голосов, а за председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка - 1,2%. Еще 5,1% граждан отдали свои голоса против всех выдвинутых кандидатов.

Экзитпол проводили на более чем 300 участках для голосования, в крупных городах и в сельской местности, следует из соцвыборке. Это единственный экзитпол на выборах президента Белоруссии.

Предварительные данные о результатах выборов ЦИК Белоруссии должен огласить в 2:30 27 января по мск (время с Минском совпадает).