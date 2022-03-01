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Официальная хроника
1 марта 2022  13:46

Лукашенко: Первые результаты российско-украинских переговоров внушают осторожный оптимизм

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Первые результаты переговоров между делегациями РФ и Украины внушают осторожный оптимизм. Об этом на заседании Совбеза страны заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно, — сказал глава государства. — Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе». 

Переговоры состоялись в понедельник, стороны разговаривали пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник Президента РФ Владимир Мединский.

21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на просьбу о помощи ДНР и ЛНР против агрессии Киева утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

#Александр Лукашенко
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