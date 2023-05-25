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Политика 25 мая 2023 11:42

Россия переоборудовала часть самолетов Беларуси под ядерное оружие

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Из-за резкого обострения угроз и активности ядерных миссий НАТО Россия и Беларусь вынуждены принимать ответные меры, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, некоторые белорусские самолеты теперь смогут применять ядерное оружие.

«Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку», – цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны России.

Он также напомнил, что Минску передали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении.

#Беларусь #Сергей Шойгу #Минобороны
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