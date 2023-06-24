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Лукашенко провел два совещания с военными и силовиками из-за ситуации в России
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел два совещания с руководством силового блока и военными из-за ситуации в России, передает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Также агентство публикует обращение Совбеза страны, в котором отмечается, что Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи специальной военной операции.
«Мы призываем к голосу разума. В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решается будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей. Белорусский народ всегда был и будет с Россией», – говорится в обращении.
Напомним, Президент России Владимир Путин сегодня созвонился и обсудил сложившуюся ситуацию с лидерами нескольких стран, в том числе с Лукашенко, президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевевым и Шавкатом Мирзиёевым. Кроме того, он поговорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганам, который заявил о готовности помочь и внести свой вклад в урегулирование ситуации в России.
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