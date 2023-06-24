Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России

Турция готова помочь и внести свой вклад в урегулирование ситуации в России. Об этом Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств поговорили по телефону.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались последние события в России. В этом контексте президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия», – передает РИА Новости сообщение турецкой канцелярии.

Напомним, что также Путин сегодня обсудил ситуацию в стране с президентами Беларуси, Казахстана и Узбекистана – Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевевым и Шавкатом Мирзиёевым.

Утром глава российского государства выступил с обращением к жителям, назвав ударом в спину действия, которые раскалывают единство страны, и подчеркнув, что готовившие вооруженный мятеж «понесут неминуемое наказание».