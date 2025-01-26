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Политика 26 января 2025 11:28

Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

Согласно данным ЦИК РБ, явка на выборах по состоянию на 10:00 составила 47,56%. Наиболее активно голосуют жители Гомельской и Брестской областей, в этих регионах явка уже перевалила за 50%.

В республике открылись 5325 участков для голосования. Они будут работать сегодня с 8:00 до 20:00 (белорусское время совпадает с московским).

Лукашенко занимает пост Президента Белоруссии с 1994 года.

#Белоруссия #Александр Лукашенко #президентские выборы
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