Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

Согласно данным ЦИК РБ, явка на выборах по состоянию на 10:00 составила 47,56%. Наиболее активно голосуют жители Гомельской и Брестской областей, в этих регионах явка уже перевалила за 50%.

В республике открылись 5325 участков для голосования. Они будут работать сегодня с 8:00 до 20:00 (белорусское время совпадает с московским).

Лукашенко занимает пост Президента Белоруссии с 1994 года.