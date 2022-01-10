Лукашенко: Нужно пресекать попытки выставить миротворцев ОДКБ в Казахстане как оккупантов

Необходимо пресекать попытки представлять миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане оккупантами. Об этом белорусский Президент Александр Лукашенко заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

«Мы видим — такие попытки уже предпринимаются, — сказал Лукашенко. — Мы — никакие не оккупанты, мы не пришли туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну, и мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас».

По его словам, в информационном поле нужно действовать на упреждение. Белорусский лидер также отметил, что Президент Казахстана разберется в истинных причинах произошедших событий, передает ТАСС.

Участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ принял и Президент России Владимир Путин.

Ранее Лукашенко заявил, что атака на Казахстан — это попытка иностранного вмешательства. По его словам, события можно расценить как давление на Россию через удары по постсоветским государствам.