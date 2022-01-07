Лукашенко о ситуации в Казахстане: Это попытка утопить в крови Россию

Атака на Казахстан — это попытка иностранного вмешательства. Это можно расценить как давление на Россию через удары по постсоветским государствам, расположенным по ее периметру, полагает Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Таким мнением он поделился во время посещения храма в Минске, сообщает агентство БелТА.

«Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут, — подчеркнул белорусский лидер. — Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут».

По его словам, главная цель беспорядков, — отрезать юг Казахстана, имеющий значительную ценность для казахстанских властей, прежде всего Президента Касыма-Жомарта Токаева. «Это его, родина, Токаев родился в Алма-Ате», — сказал Лукашенко.

«И я всегда предупреждал: как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Так и произошло в Казахстане, этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись прежде всего в процветающий юг», — заявил он, заметив, что «это была и есть попытка иностранного вмешательства».

Президент Белоруссии подчеркнул, что в данной ситуации необходимо понять, «кто за этими бандитами стоит». Поэтому крайне важно, что в Казахстан были направлены силы ОДКБ.

«Идет противостояние. Я подозреваю, что все там уже идет на спад. Потому что направление туда нашего контингента вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ, все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки», — считает Лукашенко.

Ранее Президент Казахстана, обращаясь к гражданам, сообщил, что одну лишь Алма-Ату атаковали 20 тыс. бандитов. Он добавил, что операция будет продолжаться до тех пор, пока боевики не сложат оружие.