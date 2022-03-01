Лукашенко назвал условие для встречи Путина и Зеленского

При достижении прогресса на российско-украинских переговорах к ним могут напрямую подключиться президенты обеих стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский. Таким мнением на расширенном заседании Совбеза поделился белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Когда по этим вопросам [демилитаризации и денацификации] наметится прогресс, я уверен, сядут два Президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения — это я уже по-народному вам говорю», — цитирует Президента Белоруссии ТАСС.

По его мнению, российско-украинские переговоры — это стартовая площадка для встречи Путина и Зеленского. Чтобы она состоялась, обеим сторонам следует подготовить вопросы для обсуждения, в том числе касающиеся демилитаризации и денацификации.

Накануне в Гомельской области Белоруссии состоялась встреча делегаций Украины и России. По словам помощника Президента РФ Владимира Мединского, на переговорах удалось найти «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Как ранее заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, в планах Путина пока нет разговора с Зеленским.