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Политика
1 марта 2022  15:38

Песков заявил, что в планах Путина пока нет разговора с Зеленским

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В настоящее время в планах Президента России Владимира Путина нет переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Нет, пока нет», — заявил он в ответ на вопрос о возможности разговора глав государств после российско-украинских переговоров.

Встреча делегаций России и Украины состоялась в Гомельской области Белоруссии. По словам помощника Президента РФ Владимира Мединского, участвовавшего в переговорах, сторонам удалось найти «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

#Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры
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