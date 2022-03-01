Песков заявил, что в планах Путина пока нет разговора с Зеленским

В настоящее время в планах Президента России Владимира Путина нет переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Нет, пока нет», — заявил он в ответ на вопрос о возможности разговора глав государств после российско-украинских переговоров.

Встреча делегаций России и Украины состоялась в Гомельской области Белоруссии. По словам помощника Президента РФ Владимира Мединского, участвовавшего в переговорах, сторонам удалось найти «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».