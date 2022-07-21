Лукашенко: Де-факто Белоруссия уже признала ДНР и ЛНР

Белоруссия фактически признала независимость ДНР и ЛНР. Республика сотрудничает с каждой из них, и если потребуется, готова принять указ на президентском уровне. Об этом со ссылкой на Президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщает РИА Новости.

По его мнению, в публичном признании народных республик и Крыма пока «нет смысла», так как это «ничего не даст дополнительно».

«Мы фактически с ними сотрудничаем, так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части, и будете восстанавливать. Ну, а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. <...> Надо — признаем указом Президента», — заявил он в интервью агентству Франс Пресс.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости народных республик 21 февраля. Также их суверенитет признали Абхазия, Южная Осетия, Сирия и КНДР.