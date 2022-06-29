Независимость ДНР и ЛНР решила признать еще одна страна

Сирия приняла решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИДа страны.

«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет Луганской народной республики и Донецкой народной республики», — говорится в заявлении дипведомства.

Сирия является вторым государством — членом ООН, которое решило признать ДНР и ЛНР.

Россия признала независимость республик Донбасса 21 февраля. Также самостоятельность республик признали Абхазия и Южная Осетия.