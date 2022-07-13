Еще одна страна признала независимость ДНР

Независимость Донецкой народной республики принала КНД. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», – написал Пушилин.

Это решение «станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий государств, считает Пушилин. «Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», – отметил он.

Ранее сообщалось, что донецкие дипломаты ведут диалог с Пхеньяном о признании независимости республики, сотрудники МИДа ДНР провели несколько встреч с корейским послом в Москве.

В июне независимость Донецкой и Луганской народных республик признала Сирия, став вторым государством — членом ООН, принявшим такое решение. Россия признала независимость республик Донбасса 21 февраля. Также самостоятельность республик признали Абхазия и Южная Осетия.