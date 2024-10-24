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Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС
Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС. Об этом сообщил Президент страны Александр Лукашенко.
«Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», – приводит слова Лукашенко белорусское агентство БЕЛТА.
Белорусский лидер сегодня принял участие в заседании саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС Плюс». Он заявил, что Минск полностью разделяет философию БРИКС и готов стать активным участником объединения.
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