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Политика 24 октября 2024 16:46

Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС

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Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС. Об этом сообщил Президент страны Александр Лукашенко.

«Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», – приводит слова Лукашенко белорусское агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер сегодня принял участие в заседании саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС Плюс». Он заявил, что Минск полностью разделяет философию БРИКС и готов стать активным участником объединения.

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