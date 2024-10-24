Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС

Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС. Об этом сообщил Президент страны Александр Лукашенко.

«Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», – приводит слова Лукашенко белорусское агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер сегодня принял участие в заседании саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС Плюс». Он заявил, что Минск полностью разделяет философию БРИКС и готов стать активным участником объединения.