Лукашенко: Минск подтверждает готовность к полноправному членству в БРИКС

Беларусь полностью разделяет философию БРИКС и готова стать активным участником объединения. Об этом заявил Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения. Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организации», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь – ответственный и эффективный партнер. «Страна географически расположена в центре Европы, имеющиеся опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего организации», – отметил глава республики.

По мнению Лукашенко, участие Беларуси в БРИКС сделает объединение более универсальным и всеобъемлющим. Он обозначил направления, в которых государство может сыграть значимую роль: безопасность, устойчивое развитие; борьба с голодом, бедностью и последствиями изменения климата; гуманитарная сфера.

«У Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале. Со многими мы имеем длительную историю успешного сотрудничества. Теперь мы можем дополнить наши наработки новыми достижениями в интеграционном формате», – заметил он.

Президент Беларуси добавил, что БРИКС – это сообщество будущего, которое по своему потенциалу может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада.

«Запад оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений. В силах государств – участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства», – убежден он.

По словам Лукашенко, объединение стало центром притяжения для других стран. «Именно с ним все больше стран связывают свое представление о справедливом мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств, независимо от их размеров, военной и экономической мощи, где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику», – подытожил он.

Президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь внесет вклад в развитие организации.