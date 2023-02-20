Bloomberg: План Китая по Украине включает призыв к прекращению огня и поставок оружия

Подготовленный Китаем план урегулирования конфликта на Украине включает призывы к прекращению огня и приостановке поставок оружия украинской стороне. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских официальных лиц.

По словам собеседников издания, китайский план может быть оформлен в виде проекта резолюции Организации Объединенных Наций. Там он будет конкурировать с подготовленным партнерами Украины документом, содержащим адресованные России призывы вывести войска и прекратить боевые действия.

В связи с этим США и их союзники опасаются, что предложение КНР «может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН». Многие государства за пределами Запада отказались присоединиться к санкциям против РФ, после чего не раз призывали к переговорам, хотя эти попытки и оставались безуспешными.

Старший научный сотрудник сингапурской Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Рафаэлло Пантуччи заметил, что предложения китайской стороны «выглядят невероятными». «Чтобы они стали вероятными, необходимо, чтобы Китай воспринимали как независимого посредника. А Китай четко занял сторону в этом конфликте», — пояснил он.

Ранее, 18 февраля, глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай в скором времени предложит план урегулирования с учетом уважения к «суверенитету всех стран». Он должен прибыть в Москву, и в Кремле допустили его встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным.