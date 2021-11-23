Казанский парк признан лучшим проектом по развитию физической активности в России

Казанский парк «Чайковое озеро» удостоен первого места в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» III конкурса «Здоровые города России». Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Казани.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Сегодня были подведены итоги всероссийского конкурса. Его проводит Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».

Защита проекта парка перед партнерами ассоциации российского и международного уровней состоялась на пленарном заседании «Здоровые города России. Развитие сотрудничества на российском и международном уровнях». «Заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы городской клинической больницы №7 Казани Эльмира Хусаинова рассказала о проекте и защитила [его] в онлайн-режиме», — рассказали в горздраве.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Эксперты оценили представленные на конкурсе муниципальные проекты и дали свои рекомендации.

Проект казанского парка «Чайковое озеро» был разработан при поддержке Правительства Татарстана, мэрии Казани, Министерства здравоохранения РТ, Управления здравоохранения Казани и городской клинической больницы №7 столицы республики.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Территория парка, расположенного у озера Чайковое на территории Ново-Савиновского района Казани за городской клинической больницей №7 по улице Чуйкова, фактически делится на две части. В этом году был благоустроен участок у меньшей части водоема. Оборудованы зоны для реабилитации, общей физической нагрузки, арт-терапии, аэроионотерапии и фитотерапии со столами для мастер-классов, а также общественный огород.

Парк стал местом реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы и отдыха жителей близлежащих домов. Его в конце лете осмотрел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Большая часть водоема остается неосвоенной природной территорией: там гнездятся чайки и обитают колонии крачек.