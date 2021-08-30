Президент Татарстана посетил обновленный парк «Малое Чайковое озеро»

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в обновленном парке «Малое Чайковое озеро», который расположен на территории Ново-Савиновского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Входящая в проект территория находится между улицами Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева и Адоратского. Для удобства работы по благоустройству были разделены на две очереди: Малое и Большое Чайковые озера.

Первое из них — популярное место прогулок у жителей близлежащих домов, также здесь часто бывают пациенты городской больницы. Озеро Большое Чайковое известно большим количеством птиц. Это неосвоенная природная территория, где гнездятся чайки, обитают колонии крачек.

Рустам Минниханов встретился с пациентами медучреждения, осмотрел, как проходит их реабилитация, и пообщался с врачами.