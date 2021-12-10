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Ру Тат
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Происшествия
10 декабря 2021  18:25
Павел Климчак

Лихача из Буинска, который едва не сбил автоинспектора, арестовали на два месяца

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Сегодня в Буинском районе суд избрал меру пресечения водителю, который едва не сбил сотрудника ГИБДД. На лихача возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Напомним, автоинспекторы попытались остановить сильно тонированный автомобиль, водитель которого после этого попытался скрыться. В какой-то момент он остановился – сотрудники ГИБДД попытались задержать водителя, однако тот вновь начал движение и едва не наехал на одного из инспекторов.

В конечном итоге водителя удалось задержать и доставить в отдел полиции. Как выяснилось, водитель никогда не получал водительские права.

#арест #применение насилия в отношении представителя власти
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