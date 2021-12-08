В Буинске сотрудники ГИБДД задержали водителя, который едва не сбил автоинспектора

Сотрудники ГИБДД в Буинске обратили внимание на автомобиль, у которого были сильно тонированные стекла. Они потребовали от водителя остановиться, однако тот попытался скрыться. Началась погоня, во время которой нарушитель на высокой скорости неоднократно выезжал на встречку.

Выехав за пределы города, водитель не справился с управлением, и машина остановилась. Один из автоинспекторов встал впереди автомобиля, второй – сбоку. Они предупредили водителя о намерении применить табельное огнестрельное оружие, на что тот не реагировал.

Тем не менее сдаваться нарушитель не захотел – он заблокировал двери, и жал на педаль газа, готовый в любую минуту тронуться. Постояв немного, он все же поехал, чуть не сбив автоинспектора. Стражам порядка пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, после чего несколько раз выстрелить по колесам машины.

Несмотря на простреленное колесо, водитель гнал машину вперед, опять началась погоня. Однако в этот раз нарушитель не смог далеко уехать, и машина опять остановилась. Водителя задержали. На него составили протокол за управление авто с несоответствующей тонировкой, невыполнение требований полицейского и вождение без прав.

В результате ДТП автоинспектор получил ушибы на теле. В следственные органы направили материалы по уголовной статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Машину отправили на штрафстоянку.