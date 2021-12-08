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Ру Тат
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Происшествия
8 декабря 2021  17:35
Полина Шевчук

Уголовное дело завели на лихача из Буинска, который едва не сбил автоинспектора

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На 28-летнего жителя Буинска, который едва не сбил автоинспектора, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Свою вину мужчина признал лишь частично. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Буинске задержали лихача, который устроил «догонялки» с полицией и едва не сбил инспектора ГИБДД.

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