Ливни не привели к отказам от турпутевок в Сочи и Абхазию

Сильнейшие ливни в Краснодарском крае не привели к массовым переселениям туристов. Большого числа обращений отдыхающих также не зафиксировано, констатирует Российский союз туриндустрии (РСТ).

Президент РСТ Илья Уманский отметил, что в основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах. Хотя ситуация на Черноморском побережье постепенно стабилизируется, он посоветовал россиянам, которые отправляются на отдых в ближайшее время, поинтересоваться у своего туроператора ситуацией на месте.

По словам Уманского, крупные гостиничные комплексы имеют достаточный ресурс и развитую инженерную инфраструктуру. Как следствие, они успешно справились с возникшей из-за непогоды ситуацией на побережье Черного моря.

Представитель отрасли сообщил, что железнодорожное сообщение с Абхазией прервано из-за частичного размытия полотна. Вчера было сильное подтопление, но сегодня вода уже ушла. В населенных пунктах, в том числе в Пицунде, есть проблемы с водоснабжением и электроэнергией. В крупных гостиницах имеются собственные генераторы. В целом вся инфраструктура полноценно функционирует.

Сейчас туроператоры по мере возможности переселяют туристов в крупные отели. Туристы, которые направляются на отдых в Абхазию, могут добраться по автомобильной дороге — она работает в штатном режиме. Туристы с железнодорожными билетами на руках могут воспользоваться трансфером или такси. Транспортное сообщение обещают полностью восстановить в течение суток.

В Сочи по метеопрогнозам сегодня и завтра будет идти дождь. Туристы продолжают отдыхать в отелях, перестроив на несколько дней свои планы с пляжного отдыха на экскурсионный. Купание на пляжах официально запрещено до 11 июля. Аэропорт Сочи сегодня работает в штатном режиме. Наблюдаются проблемы с подтоплением частного сектора. Отключений воды и электричества нет. Общей проблемой для всего турбизнеса стало мутное, грязное море, но по опыту можно утверждать, что в течение пары дней ситуация нормализуется.

Вчера в Анапе прошел сильный ливень, но сегодня погода уже нормализовалась. На отдельных улицах наблюдались подтопления из-за особенностей ливневой системы, но они быстро уходят.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью из-за непогоды в Сочи отменили вылеты в Казань.