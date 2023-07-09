В Сочи десятки машин унесло потоком воды из-за ливней

Из-за сильных дождей в сочинской Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«От оперативного дежурного МКУ "Службы спасения" поступила информация о том, что по улице Ручей Видный потоком воды снесло около 10 машин», – приводит сообщение РИА Новости.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Штормовое предупреждение на Черноморском побережье Краснодарского края было объявлено в пятницу: оно остается в силе до конца 10 июля.