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Происшествия 9 июля 2023 10:13

В Сочи десятки машин унесло потоком воды из-за ливней

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Из-за сильных дождей в сочинской Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«От оперативного дежурного МКУ "Службы спасения" поступила информация о том, что по улице Ручей Видный потоком воды снесло около 10 машин», – приводит сообщение РИА Новости.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Штормовое предупреждение на Черноморском побережье Краснодарского края было объявлено в пятницу: оно остается в силе до конца 10 июля.

#сочи
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