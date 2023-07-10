Из-за непогоды в Сочи отменили вылеты в Казань

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Об отмене некоторых сегодняшних авиарейсов из Сочи сообщила Ассоциация туроператоров России. В организации уточнили, что речь идет о рейсах в Стамбул, Москву, Уфу, Сургут и Казань.

Отмечается, что причиной этого стала непогода.

«Ночью на прилет и вылет были задержаны порядка 20 рейсов. Утром 10 июля аэропорт начал их принимать и выпускать. По данным табло аэропорта Сочи, на данный момент идет регистрация на рейсы, которые были задержаны со вчерашнего вечера», – говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани, накануне действительно был отменен рейс авиакомпании «Северный Ветер», вылет которого был назначен на 18:55 по местному времени. Сегодня данный рейс тоже находится в категории «отмененных».

Непогода в Сочи

Накануне в приморском городе Сочи выпало рекордное количество осадков. После ливней, прошедших днем и в ночь на понедельник, некоторые улицы города оказались затопленными. Больше всего осадков выпало в Хостинском районе города.

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В своем телеграм-канале сочинский мэр Алексей Копайгородский сообщил, что ночью из-за залпового дождя оказались подтопленными участки дорог в частном секторе района городка Сириус.

«Непогода бушует третий день. В Сириусе, куда пришёлся основной удар, развернули оперативный штаб, туда могут обратиться люди за помощью. Чтобы максимально быстро справиться с последствиями, в пострадавших районах вводим режим ЧС», – написал Копайгородский.

По его словам, в данный момент ситуация с последствиями непогоды в городе находится под контролем властей. Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры удалось избежать, отметил градоначальник.

«Мы продолжаем круглосуточную работу до полной ликвидации последствий, со всеми пострадавшими работаем адресно. О принятых мерах докладываю нашему губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву», – подытожил Копайгородский.