Литва отказалась переводить нелегальных мигрантов на свои КПП для пересечения границы

Власти Литвы отказались исполнять требования агентства Евросоюза по контролю внешних границ (Frontex) и переводить мигрантов на контрольно-пропускные пункты (КПП). Об этом сообщает радио Sputnik.

Ранее агентство выдвинуло Вильнюсу требование перенаправлять мигрантов на КПП, откуда они могли бы легально пересечь границу и попросить убежища.

Замглавы литовского МВД Арнолдас Абрамавичюс заявил, что в сложившейся ситуации с беженцами такая политика открытой границы исключена, и посчитал, что Литва в состоянии самостоятельно справиться с наплывом нелегалов.

В ноябре Польша и Литва начали сообщать о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Беларусью. Начиная с 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию ЕС, обострилась.

Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбивали лагеря на приграничной территории и не прекращали попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть на территорию ЕС.

Страны Европейского Союза решили ужесточить санкции против Беларуси. Они обвинили в создании миграционного кризиса Президента республики Александра Лукашенко.