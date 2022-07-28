Транзит в Калининград может прекратиться из-за отказа «Шауляй банка» работать с Россией

Железнодорожный транзит в Калининградскую область может полностью остановиться из-за прекращения сотрудничества литовского «Шауляй банка» с Россией. Возможен и второй вариант развития событий – транзит станет бесплатным, сообщили в пресс-службе губернатора региона Антона Алиханова.

«Отказ от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать, в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать», – приводит ТАСС слова Алиханова.

Сегодня стало известно, что «Шауляй банк», через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о скором прекращении работы с Россией. В ответ Москва направила в МИД Литвы соответствующую ноту.

Транзит в Калининградскую область через Прибалтику возобновился 26 июля после того, как Евросоюз снял ограничения на поставку в российский регион санкционных грузов. Первый состав доставил в Калининград партию цемента объемом почти 4 тыс. тонн.