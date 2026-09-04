Денис Котов назвал тревожной ситуацию с чтением книг в России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Россияне стали уделять книгам слишком мало времени. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов.

«Мы видим тревожные тенденции: шесть часов в среднем россияне проводят перед электронным экраном – в телефоне, у телевизора, и порядка десяти минут в день глаза устремлены в книгу. Нам, книжникам, это кажется неприемлемым для дальнейшего развития нашей страны, общества и культуры», – сказал он.

По словам Котова, изменить ситуацию можно в том числе за счет непосредственного общения писателей с читателями. Он назвал нынешний этап «книжным наступлением», при котором авторам необходимо чаще выезжать в регионы, встречаться с детьми и рассказывать о современной литературе.

Одним из таких проектов стал Всероссийский литературный марафон «Книжный пояс России», который проводится в третий раз. В этом году к нему подключились 50 регионов страны. В дальнейшем организаторы планируют развивать мультимедийный формат проекта, чтобы объединить все 89 регионов России.

Особое внимание Котов призвал уделить школам. По его мнению, знакомство детей с современными авторами должно стать частью школьной жизни, а библиотеки – центрами книжной культуры.

«Писатели должны в школе проживать часть своей жизни. Школа – это роддом, который рождает наших детей как читателей. Для того чтобы их раскачать и отвлечь от электронного экрана, нужны совместные усилия родителей, администрации школ и писателей», – отметил он.

С 1 по 20 октября организаторы проведут фестиваль «Читающий октябрь», в рамках которого в школах по всей стране планируются литературные мероприятия. Котов добавил, что одной из задач проекта станет развитие школьных библиотек и поддержание интереса детей к чтению в течение всего года.