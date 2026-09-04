Писатель Олег Рой призвал активнее переводить татарских авторов на русский язык

Писатель Олег Рой призвал переводить больше произведений татарских авторов на русский язык, чтобы с литературой Татарстана могли знакомиться читатели из других регионов России. Об этом он заявил на пресс-конференции в «Татар-информе» по видеосвязи.

«Авторов татарских нужно как можно быстрее и как можно больше переводить на русский язык, чтобы и наши дети, и дети других регионов понимали огромный культурный пласт, который лежит в потрясающей совершенно философии Татарстана. А через писателей это сделать очень здорово», – сказал Рой.

В качестве примера писатель привел спектакль «Туган Батыр», на премьере которого он недавно побывал. Постановка шла на татарском языке, а зрители, которые им не владеют, могли слушать перевод в наушниках. По словам Роя, такой формат позволяет знакомиться с татарской культурой и постепенно начинать улавливать особенности языка.

Олег Рой также считает необходимым чаще проводить встречи авторов с читателями, в том числе с детьми и семьями. По его мнению, непосредственное общение сегодня особенно важно, а книжные фестивали и круглые столы позволяют обсуждать, как сохранить у детей интерес к чтению.

Одной из главных задач он назвал возвращение детей от гаджетов к книгам и семейному чтению. Книга, подчеркнул Рой, не должна становиться для ребенка «чужим или непонятным предметом».

За последний месяц писатель трижды приезжал в Казань. Он встречался с участниками СВО, побывал на конных скачках и принял участие в семейном фестивале. Он поблагодарил организаторов и пообещал приехать на фестиваль в следующем году.

«Нам нужно сделать так, чтобы для наших детей книга никогда не стала каким-то чужим или непонятным предметом, чтобы мы их оторвали от гаджетов и все-таки вернули в книжное, семейное чтение. Будем делать все возможное, чтобы книга так и оставалась в руках наших детей», – подытожил Рой.