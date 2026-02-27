news_header_top
Политика 27 февраля 2026 20:34

Лилия Галимова завела канал в мессенджере MAX

Фото: © «Татар-информ»

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова завела канал в национальном мессенджере MAX.

«Пока ничего не понятно, но вы всё же подпишитесь на мой канал MAX», – написала она в своем Телеграм-канале.

Накануне РБК со ссылкой на источник, «знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах», рассказал, что власти России намерены заблокировать мессенджер Telegram в начале апреля. Окончательный характер решения изданию подтвердили два близких Кремлю собеседника.

В Роскомнадзоре при этом не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о планах заблокировать Телеграм в первых числах апреля.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

