Казанский Кремль: Сделка «ТАИФа» и «СИБУРа» — это абсолютный плюс для Татарстана

Сделка по слиянию нефтехимических гигантов «ТАИФ» и «СИБУР холдинг» положительно скажется на развитии Татарстана и позволит увеличить как количество рабочих мест, так и объем поступающих в бюджет республики средств. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Мы видим в этой сделке абсолютный плюс для республики, учитывая, какая это глобальная компания и какие у нее перспективы и планы по развитию в дальнейшем. Во-первых, это увеличение в два раза производимой продукции. Значит, мы имеем в уме увеличение количества рабочих мест и, соответственно, увеличение средств, отчисляемых в бюджет республики», — сказала Галимова.

Пока нет информации относительно планов «СИБУРа» по приобретению других активов «ТАИФа». Как только представители холдинга примут официальное решение по этому вопросу, информация появится, подчеркнула Галимова.

По ее словам, позиция Президента Татарстана по прошедшей сделке только положительная. «СИБУР» является крупным инвестором, с которым у республики давно налажено тесное сотрудничество. Власти Татарстана намерены помогать и поддерживать холдинг, работающий на территории республики, подчеркнула спикер.

Ранее Рустам Минниханов заявил, что сделка «ТАИФа» и «СИБУРа» позволит вдвое нарастить выпуск полимеров в РТ.

Напомним, в конце апреля компании «СИБУР» и «ТАИФ» приступили к объединению нефтегазохимических бизнесов. Процесс подразумевает создание на базе ПАО «СИБУР Холдинг» компании, 15% доли в которой получат действующие акционеры АО «ТАИФ». Взамен «ТАИФ» передаст контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.