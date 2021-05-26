«ТАИФ» и «СИБУР» хотят подписать соглашение по компенсации инвестиционных затрат

«ТАИФ» и «СИБУР» планируют подписать несколько соглашений, в том числе по компенсации инвестиционных затрат. Об этом сообщил журналистам председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов на открытии нового производства в «Нижнекамскнефтехиме».

«Проработка точно идет, и есть механизмы, которые приведены в действие. Насколько я знаю, и „ТАИФ“, и „СИБУР“ готовятся к подписанию соглашений по обратному акцизу на модернизацию мощностей, а также по компенсации инвестиционных затрат», — рассказал спикер.

Глава «СИБУРа» подчеркнул, что прорабатывается и отдельный механизм «по так называемому демпферу на каучуки, который особенно важен для „Нижнекамскнефтехима“ и для производств в Татарстане».

«Уверен, что чем больше будет проектов, а я так понимаю, что у „ТАИФа“ их много, и эта программа будет реализовываться, тем больше поддержки будет», — заметил Конов.

Он добавил, что государство ставит своей целью расширение инвестиций в производство, модернизацию и рост несырьевого экспорта. «И нефтехимия в этом отношении ключевая отрасль», — заключил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что компании «СИБУР» и «ТАИФ» приступили к объединению нефтегазохимических бизнесов. Процесс подразумевает создание на базе ПАО «СИБУР Холдинг» компании, 15% доли в которой получат действующие акционеры АО «ТАИФ». Взамен «ТАИФ» передаст контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.