Минниханов: Сделка «ТАИФа» и СИБУР» позволит вдвое нарастить выпуск полимеров в РТ

Власти Татарстана поддерживают слияние нефтехимических гигантов — «ТАИФ» и «СИБУР холдинг», — поскольку это даст новый испульс развитию экономики Татарстана.

Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость».

«Группа „ТАИФ“ — это крупный игрок. „СИБУР“ — еще крупнее. У нас амбициозные задачи — увеличить производство полимеров, каучуков в Татарстане в два раза. Для этого ресурсов одной компании не хватает. Это их решение. Сделка абсолютно объективная, мы ее поддерживаем, с нами этот вопрос обсуждался», — рассказал Минниханов.

Президент подчеркнул, что для Татарстана не важен вопрос о том, кто будет собственником производственных активов. В Татарстане есть и другие предприятия, которые работают в федеральных структурах. Например, КАМАЗ, «Казанский авиационный завод», «Казанский вертолетный завод» входят в структуру «Ростеха».

«Если вы создаете в республике рабочие места, строите заводы — турецкие, американские, китайские — нам без разницы. Они налоги платят у нас, выручка у нас, рабочие места у нас», — заключил Президент Татарстана.