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Общество 22 июля 2025 18:37

Лилия Галимова объяснила визит Патриарха Кирилла на автозавод КАМАЗ

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Лилия Галимова объяснила визит Патриарха Кирилла на автозавод КАМАЗ
Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале рассказала, почему в программе визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла оказалось посещение автогиганта КАМАЗ.

По словам Галимовой, это был не рабочий визит, а личное желание Патриарха.

«Как признался позже сам Патриарх, с молодости он любит технику, скорость. И даже рассказал историю о своем первом мотоцикле», — написала она.

Галимова отметила, что, оказавшись на родине КАМАЗов, Патриарх решил обязательно посмотреть и даже протестировать машину.

Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Татарстан завершился сегодня.

«Проводили Патриарха!» – сообщила Галимова.

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#Лилия Галимова #патриарх Кирилл
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