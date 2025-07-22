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Общество 22 июля 2025 12:50

Минниханов в Челнах поблагодарил патриарха Кирилла за участие в духовной жизни Татарстана

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Минниханов в Челнах поблагодарил патриарха Кирилла за участие в духовной жизни Татарстана
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня приняли участие в освещении закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов выразил благодарность предстоятелю Русской православной церкви за постоянное участие в духовной жизни республики.

«Наше совместное участие в закладке камня в основание кафедрального собора – подтверждение высокой значимости этого события как для Русской православной церкви, так и для многонационального Татарстана», – заметил Рустам Минниханов.

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#патриарх Кирилл #Рустам Минниханов #Набережные Челны
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