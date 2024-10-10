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Политика 10 октября 2024 15:19

Лидеры девяти стран БРИКС примут участие в саммите в Казани

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Лидеры девяти стран БРИКС примут участие в саммите в Казани
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главы девяти государств-членов БРИКС примут участие в саммите в Казани, Саудовскую Аравию на мероприятии представит министр иностранных дел королевства. Об этом сообщил помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

«Естественно, подтвердили свое участие все государства-члены БРИКС, причем девять из них будут представлены на высшем уровне, одна страна, это Саудовская Аравия, направит министра иностранных дел», – сказал он во время брифинга.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее стало известно об участии в нем Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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