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Лидеры девяти стран БРИКС примут участие в саммите в Казани
Главы девяти государств-членов БРИКС примут участие в саммите в Казани, Саудовскую Аравию на мероприятии представит министр иностранных дел королевства. Об этом сообщил помощник Президента РФ Юрий Ушаков.
«Естественно, подтвердили свое участие все государства-члены БРИКС, причем девять из них будут представлены на высшем уровне, одна страна, это Саудовская Аравия, направит министра иностранных дел», – сказал он во время брифинга.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее стало известно об участии в нем Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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