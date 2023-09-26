Лидера челнинской ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова приговорили к 25 годам колонии

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Накануне Савеловский районный суд Москвы признал лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова виновным в убийстве елабужского депутата Айдара Исрафилова и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев. Информация об этом появилась на сайте суда.

Стоит отметить, что Саляхов в совокупности получил 25 лет, и почти 22 год он уже отсидел.

«Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Саляхову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима», – указано в приговоре.

Напомним, именно Адыган Саляхов по прозвищу Алик считается одним из основателей ОПГ «29-й комплекс». Группировка образовалась в 80-х годах, через несколько лет под ее контролем были крупнейшие предприятия Набережных Челнов, рынки и даже банки.

В 1993 году Саляхов переехал в Москву, открыл там свой бизнес и продолжал свою криминальную деятельность – держал под контролем Татарстан, укреплял свой авторитет в столице. Ежегодный доход группировки составлял миллионы долларов.

Адыган Саляхов был осужден в 2006 году, вместе с ним за решетку отправились еще 30 человек. Дело челнинской группировки было одним из самых нашумевших в Татарстане в середине нулевых.

Поговаривают, что именно Адыган Саляхов сдал следствию экс-ректора КФУ. Ильшата Гафурова обвиняют в подстрекательстве к приготовлению и убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова.

Сейчас Гафуров находится в столичном СИЗО, свою причастность к заказному убийству бывший ректор КФУ категорически отрицает.