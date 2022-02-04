«Показаний против ректора КФУ не давал»: лидеру ОПГ «29-й комплекс» убавили срок на 2 дня

Заключал ли лидер ОПГ «29-й комплекс» со следствием сделку, о которой заговорили после того, как по делу о заказном убийстве был задержан ректор КФУ Ильшат Гафуров? Если да, то почему четверть века, которые он должен был провести за решеткой, ему уменьшили всего-то на дня? Из зала суда репортаж ИА «Татар-информ».

Верховный суд Татарстана рассмотрел дело Адыгана Саляхова, намеревавшегося скостить себе срок Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Лидер ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыган Саляхов намеревался скостить себе срок, его дело сегодня рассмотрел Верховный суд Татарстана. Сам осужденный участвовал в процессе при помощи видеоконференцсвязи.

Адыган Саляхов был осужден в 2006 году, вместе с ним за решетку отправились еще 30 человек. Дело челнинской группировки было одним из самых нашумевших в Татарстане в середине нулевых. Список вменяемых преступлений был внушающим – участников ОПГ «29-й комплекс» обвинили как минимум в 21 убийстве, похищениях людей, вымогательствах. В общей сложности приговором того же Верховного суда подсудимые получили на всех более 500 лет.

Самый опасный преступник 90-х

Именно Адыган Саляхов по прозвищу Алик считается одним из основателей ОПГ «29-й комплекс». Группировка образовалась в 80-х годах, через несколько лет под ее контролем были крупнейшие предприятия Набережных Челнов, рынки и даже банки. В 1993 году Саляхов переехал в Москву, открыл там свой бизнес и продолжал свою криминальную деятельность – держал под контролем Татарстан, укреплял свой авторитет в столице. Ежегодный доход группировки составлял миллионы долларов.

Адыган Саляхов (справа) по прозвищу Алик считается одним из основателей ОПГ «29-й комплекс» Фото: телекомпания «Версия», телепередача «Криминальная Россия», добросовестное использование, wikipedia.org

Одним из самых громких преступлений, в котором оказались замешаны участники группировки, было массовое убийство в Мензелинске. Эпизод назвали самым кровавым. Тогда киллер «29-го комплекса» Руслан Хасьянов ворвался в дом местного бизнесмена, расстрелял вместе с ним его 14-летнего сына и еще шесть человек.

«Бизнесмен и участники группировки занимались поставкой алкоголя с Мензелинского ликеро-водочного завода. В какой-то момент между предпринимателем и ОПГ возникли разногласия. Хасьянов и еще три человека отправились в дом бизнесмена и расстреляли восемь человек», – следует из материалов уголовного дела ОПГ «29-й комплекс».

Группировка была известна не только зверскими преступлениями в отношении бизнесменов и простых жителей, но и тем, что внутри нее действовала строгая дисциплина. Были случаи, когда пристрастившихся к наркотикам участников группировки закапывали заживо, а за провинность выбивали глаза.

Адыган Саляхов был осужден в 2006 году, вместе с ним за решетку отправились еще 30 человек Фото: телекомпания «Версия», телепередача «Криминальная Россия», добросовестное использование, wikipedia.org

Конец группировке пришел в начале 2000-х, когда начались масштабные задержания и аресты участников. И, наконец, в сентябре 2001-го в руки оперативников попал Адыган Саляхов. Во время обысков полицейские нашли и изъяли более полсотни единиц оружия, в том числе охотничье ружье, автоматы Калашникова, самодельные пистолеты, гранаты.

Как ни странно, но лидер ОПГ и самый опасный в Татарстане преступник смог избежать пожизненного срока, в июле 2006 года его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Тайно этапировали в Татарстан – это связали с делом Гафурова

В октябре прошлого года стало известно, что Саляхова снова привезли в Татарстан. Его этапировали из колонии в СИЗО-4 в Мензелинске. Связывали это с тем, что следствие стало поднимать громкие нераскрытые дела прошлых лет, и уже в декабре произошло задержание, которое повергло в шок весь Татарстан: в руки оперативников по делу о заказном убийстве попал ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Следствие считает, что ректор причастен к заказному убийству елабужского депутата Айдара Исрафилова, которого застрелили в Москве в августе 1999 года. Тогда уголовное дело возбудили на ОПГ «29-й комплекс».

Свою причастность к задержанию Гафурова Саляхов категорически отрицает Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Поговаривают, что именно Адыган Саляхов сдал следствию ректора КФУ. Сейчас Гафуров коротает дни в столичном СИЗО, расследованием дела занимаются московские следователи, а лидер ОПГ теперь пытается скостить себе срок, ссылаясь на сделку со следствием.

«Показаний против ректора я не давал»

Однако свою причастность к задержанию Гафурова Саляхов категорически отрицает. На вопросы журналистов – с какой целью его этапировали в Татарстан и знаком ли он с делом об убийстве елабужского депутата – подсудимый отвечать отказался.

«Я ничего не знаю. Никаких показаний против Гафурова я не давал, ни с кем не знаком. Может быть, все вопросы ему зададите?» – коротко ответил осужденный.

На процессе Саляхов заявил, что срок, который он провел за решеткой, считается неправильно. Почему он вдруг задумался над этим спустя 20 лет, остается только догадываться. По словам лидера группировки, приговором Верховного суда РТ от 2006 года в срок лишения свободы ему не засчитали три месяца.

«Меня задержали 11 сентября 2001 года, но каким-то образом срок нахождения за решеткой начали исчислять от 28 декабря. Прошу пересмотреть мой срок лишения свободы», – обратился он к суду.

Представитель прокуратуры РТ Ольга Зарипова ходатайство Саляхова поддержала частично Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Представитель прокуратуры РТ Ольга Зарипова ходатайство Саляхова поддержала частично. Как оказалось, в сентябре лидера ОПГ задержали по другому уголовному делу, по подозрению в хулиганстве. Если и были ошибки в расчете срока лишения свободы, то они незначительны.

«Стоит отметить, что в сентябре 2001 года Саляхова задержали по другому уголовному делу, позже его амнистировали. Уголовное дело, по которому Саляхов получил 25 лет, было заведено 26 декабря 2001 года, тогда же его задержали. 28 декабря Саляхов получил на руки постановление. Поэтому прошу зачесть в срок лишения свободы недостающие два дня», – обратилась к суду прокурор.

Решение суда было очевидным: 25-летний срок Саляхову уменьшили на два дня – за решеткой ему осталось провести еще четыре года.