Что известно о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова

Задержание ректора КФУ Ильшата Гафурова – история, в которой пока вопросов в разы больше, чем ответов. Поскольку все оперативные действия проводились сотрудниками федеральных правоохранительных структур, ждать комментариев на местном уровне пока не приходится. Информация из открытых и собственных источников – в обзоре ИА «Татар-информ».

Сегодня утром появилась информация о том, что накануне был задержан ректор КФУ Ильшат Гафуров Фото: © ИА «Татар-информ»

Сегодняшнее утро повергло в шок информационное пространство республики. Появилась новость о том, что накануне был задержан ректор КФУ Ильшат Гафуров. Задержание, по данным источника агентства, проводили сотрудники правоохранительных органов федерального центра.

Источники агентства связывают задержание Гафурова с обстоятельствами уголовных дел, в которых ранее фигурировали лидеры ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыган Саляхов по прозвищу Алик Большой и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик.

К слову, по данным источника агентства, некоторое время назад Саляхова, который в настоящее время отбывает наказание по другим преступлениям, этапировали в Татарстан для дачи показаний по другим громким делам.

Так или иначе, но в пресс-службе возглавляемого Гафуровым вуза ответили, что КФУ продолжает работать в прежнем режиме, пока к ним никакая официальная информация о задержании их шефа не поступала.

Что было до ректорства

Ильшат Гафуров родился в 1961 году в Бавлах в семье служащих. Семнадцать лет спустя он окончил среднюю школу в Елабуге и поступил на физический факультет Казанского государственного университета, который окончил в 1983 году.

С 1995 года Гафуров десять лет являлся депутатом Госсовета Республики Татарстан первого и второго созывов. В 2014-м вошел в депутатский корпус Госсовета пятого созыва Фото: © ИА «Татар-информ»

Получив высшее образование, Гафуров стал ассистентом кафедры общей физики Елабужского государственного педагогического института. В 1985 году он поступил в очную аспирантуру на кафедру молекулярной физики Казанского университета, а спустя три года вновь вернулся в педагогический институт Елабуги, где стал работать старшим преподавателем и через год защитил кандидатскую диссертацию по теме физики полимеров.

Общественные перемены рубежа восьмидесятых и девяностых годов открыли перед Гафуровым новые возможности. В 1992 году он возглавил Камский филиал страховой компании «Зилант», а затем занимал пост гендиректора региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант».

В дальнейшем деятельность Ильшата Гафурова все больше связывалась с политикой: в 1995 году его избрали депутатом Госсовета РТ первого созыва, Гафуров стал заместителем председателя комиссии по вопросам экономического развития и реформ, а также участвовал в подготовке законов об инвестициях, закона республики «О свободной экономической зоне "Алабуга"».

Кроме того, Ильшат Гафуров входил в состав Республиканской межведомственной комиссии по оценочной деятельности при Кабмине РТ, а также в Совет по приватизации при Коллегии Госкомитета Татарстана по управлению госимуществом.

Апрель 1998 года стал началом нового этапа в жизни Гафурова – он стал главой администрации Елабужского района и Елабуги Фото: официальный сайт ректора КФУ

Апрель 1998 года стал началом нового этапа в жизни Гафурова – он стал главой администрации Елабужского района и Елабуги. По его инициативе осуществилась Программа социально-экономического развития района на 2002-2006 годы.

С 1995 года Гафуров десять лет являлся депутатом Госсовета Республики Татарстан первого и второго созывов. В это время он также окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент», после чего сразу начал заниматься научными исследованиями в этой новой для себя области.

Важным его достижением в этой работе можно считать то, что его исследования использовали для создания особой экономической зоны «Алабуга» – первой и крупнейшей ОЭЗ страны.

В 2010 году Гафурова по распоряжению Правительства РФ назначают ректором КФУ Фото: © ИА «Татар-информ»

Во главе КФУ

Наконец, 9 апреля 2010 года Гафурова по распоряжению Правительства РФ назначают ректором КФУ, и уже в мае этого же года на заседании Совета ректоров вузов РТ новоиспеченный ректор КФУ избран его председателем.

В открытых же источниках говорится о том, что после назначения Гафурова на пост ректора университет активизировал работу на развитие студенческих и преподавательских обменов, а также совместных исследовательских проектов как с российскими вузами, так и с зарубежными.

С сентября 2014 года Ильшат Гафуров избран депутатом Государственного Совета РТ пятого созыва, он стал членом партии «Единая Россия», членом Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

В открытых источниках говорится о том, что после назначения Гафурова на пост ректора университет активизировал работу на развитие студенческих и преподавательских обменов, а также совместных исследовательских проектов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

О связях с криминалитетом

В интернет-пространстве об Ильшате Гафурове есть информация и совсем другого плана. На базе отдыха компании «Зилант», филиал которой Гафуров возглавлял в 1992 году, он якобы имел возможность встречаться со знакомыми ему лидерами ОПГ «29-й комплекс» Аликом Большим и Рузаликом.

После банкротства фирмы в 1997 году Гафуров приобрел базу отдыха, на которой в дальнейшем проводились встречи с лидерами группировки.

Гафуров заявлял, что перед тем как его назначили ректором КФУ, его кандидатура прошла большую проверку Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

29 августа 1999 года в Москве был убит депутат Елабужского городского совета Айдар Исрафилов. Тогда уголовное дело возбудили на ОПГ «29-й комплекс». Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на свои источники, именно Ильшата Гафурова заподозрили в заказе убийства Исрафилова.

Тогда в ответ на обвинения в связях с преступной группировкой Гафуров заявил, что перед тем как его назначили ректором КФУ, его кандидатура прошла большую проверку.

Есть ли срок давности?

Корреспондент ИА «Татар-информ» пообщался с адвокатом Эдуардом Ивановым по поводу задержания Ильшата Гафурова.

Эдуард Иванов предположил, что в таком случае уголовное дело может быть возбуждено по части второй статьи «Убийство» по пункту за убийство по найму.

Адвокат Эдуард Иванов предположил, что уголовное дело может быть возбуждено по части второй статьи «Убийство» по пункту за убийство по найму Фото: © ИА «Татар-информ»

Поскольку убийство елабужского депутата произошло еще в 1999 году, возникает вопрос, не прекратится ли уголовное преследование из-за истекшего срока давности.

«Поскольку часть вторая предусматривает в числе возможных наказаний не только лишение свободы, но и смертную казнь, пожизненное лишение свободы, то вопрос о применении давности суд решает сам в качестве отдельного вопроса», – объяснил Эдуард Иванов.

Кроме того, уточнил адвокат, если информация о связях Гафурова с ОПГ «29-й комплекс» подтвердится, то обвинения будут более тяжкими.