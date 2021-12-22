Что известно о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова
Задержание ректора КФУ Ильшата Гафурова – история, в которой пока вопросов в разы больше, чем ответов. Поскольку все оперативные действия проводились сотрудниками федеральных правоохранительных структур, ждать комментариев на местном уровне пока не приходится. Информация из открытых и собственных источников – в обзоре ИА «Татар-информ».
Сегодняшнее утро повергло в шок информационное пространство республики. Появилась новость о том, что накануне был задержан ректор КФУ Ильшат Гафуров. Задержание, по данным источника агентства, проводили сотрудники правоохранительных органов федерального центра.
Источники агентства связывают задержание Гафурова с обстоятельствами уголовных дел, в которых ранее фигурировали лидеры ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыган Саляхов по прозвищу Алик Большой и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик.
К слову, по данным источника агентства, некоторое время назад Саляхова, который в настоящее время отбывает наказание по другим преступлениям, этапировали в Татарстан для дачи показаний по другим громким делам.
Так или иначе, но в пресс-службе возглавляемого Гафуровым вуза ответили, что КФУ продолжает работать в прежнем режиме, пока к ним никакая официальная информация о задержании их шефа не поступала.
Что было до ректорства
Ильшат Гафуров родился в 1961 году в Бавлах в семье служащих. Семнадцать лет спустя он окончил среднюю школу в Елабуге и поступил на физический факультет Казанского государственного университета, который окончил в 1983 году.
Получив высшее образование, Гафуров стал ассистентом кафедры общей физики Елабужского государственного педагогического института. В 1985 году он поступил в очную аспирантуру на кафедру молекулярной физики Казанского университета, а спустя три года вновь вернулся в педагогический институт Елабуги, где стал работать старшим преподавателем и через год защитил кандидатскую диссертацию по теме физики полимеров.
Общественные перемены рубежа восьмидесятых и девяностых годов открыли перед Гафуровым новые возможности. В 1992 году он возглавил Камский филиал страховой компании «Зилант», а затем занимал пост гендиректора региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант».
В дальнейшем деятельность Ильшата Гафурова все больше связывалась с политикой: в 1995 году его избрали депутатом Госсовета РТ первого созыва, Гафуров стал заместителем председателя комиссии по вопросам экономического развития и реформ, а также участвовал в подготовке законов об инвестициях, закона республики «О свободной экономической зоне "Алабуга"».
Кроме того, Ильшат Гафуров входил в состав Республиканской межведомственной комиссии по оценочной деятельности при Кабмине РТ, а также в Совет по приватизации при Коллегии Госкомитета Татарстана по управлению госимуществом.
Апрель 1998 года стал началом нового этапа в жизни Гафурова – он стал главой администрации Елабужского района и Елабуги. По его инициативе осуществилась Программа социально-экономического развития района на 2002-2006 годы.
С 1995 года Гафуров десять лет являлся депутатом Госсовета Республики Татарстан первого и второго созывов. В это время он также окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент», после чего сразу начал заниматься научными исследованиями в этой новой для себя области.
Важным его достижением в этой работе можно считать то, что его исследования использовали для создания особой экономической зоны «Алабуга» – первой и крупнейшей ОЭЗ страны.
Во главе КФУ
Наконец, 9 апреля 2010 года Гафурова по распоряжению Правительства РФ назначают ректором КФУ, и уже в мае этого же года на заседании Совета ректоров вузов РТ новоиспеченный ректор КФУ избран его председателем.
В открытых же источниках говорится о том, что после назначения Гафурова на пост ректора университет активизировал работу на развитие студенческих и преподавательских обменов, а также совместных исследовательских проектов как с российскими вузами, так и с зарубежными.
С сентября 2014 года Ильшат Гафуров избран депутатом Государственного Совета РТ пятого созыва, он стал членом партии «Единая Россия», членом Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
О связях с криминалитетом
В интернет-пространстве об Ильшате Гафурове есть информация и совсем другого плана. На базе отдыха компании «Зилант», филиал которой Гафуров возглавлял в 1992 году, он якобы имел возможность встречаться со знакомыми ему лидерами ОПГ «29-й комплекс» Аликом Большим и Рузаликом.
После банкротства фирмы в 1997 году Гафуров приобрел базу отдыха, на которой в дальнейшем проводились встречи с лидерами группировки.
29 августа 1999 года в Москве был убит депутат Елабужского городского совета Айдар Исрафилов. Тогда уголовное дело возбудили на ОПГ «29-й комплекс». Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на свои источники, именно Ильшата Гафурова заподозрили в заказе убийства Исрафилова.
Тогда в ответ на обвинения в связях с преступной группировкой Гафуров заявил, что перед тем как его назначили ректором КФУ, его кандидатура прошла большую проверку.
Есть ли срок давности?
Корреспондент ИА «Татар-информ» пообщался с адвокатом Эдуардом Ивановым по поводу задержания Ильшата Гафурова.
Эдуард Иванов предположил, что в таком случае уголовное дело может быть возбуждено по части второй статьи «Убийство» по пункту за убийство по найму.
Поскольку убийство елабужского депутата произошло еще в 1999 году, возникает вопрос, не прекратится ли уголовное преследование из-за истекшего срока давности.
«Поскольку часть вторая предусматривает в числе возможных наказаний не только лишение свободы, но и смертную казнь, пожизненное лишение свободы, то вопрос о применении давности суд решает сам в качестве отдельного вопроса», – объяснил Эдуард Иванов.
Кроме того, уточнил адвокат, если информация о связях Гафурова с ОПГ «29-й комплекс» подтвердится, то обвинения будут более тяжкими.