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СМИ: Ким Чен Ын выехал в Россию
Председатель КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде к границе своей страны с Россией. Ожидается, что в среду он встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным на Дальнем Востоке, сообщает южнокорейский телеканал YTN.
Ранее газета The New York Times написала, что корейский лидер может приехать и в Москву, но эту информацию не подтвердили. Что же касается главы российского государства, то Путин собирается посетить Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся еще до пандемии коронавируса, в 2019 году. Он начался на станции Хасан, куда глава КНДР также прибыл на поезде.
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