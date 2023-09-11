СМИ: Ким Чен Ын выехал в Россию

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Председатель КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде к границе своей страны с Россией. Ожидается, что в среду он встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным на Дальнем Востоке, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

Ранее газета The New York Times написала, что корейский лидер может приехать и в Москву, но эту информацию не подтвердили. Что же касается главы российского государства, то Путин собирается посетить Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся еще до пандемии коронавируса, в 2019 году. Он начался на станции Хасан, куда глава КНДР также прибыл на поезде.