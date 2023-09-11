Песков рассказал о деталях предстоящей встречи Путина и Ким Чен Ына

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Визит Верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится уже в ближайшие дни. О деталях предстоящей встречи рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Она может состояться на днях. Это будет полноформатный визит — переговоры двух делегаций. И после этого по необходимости продолжат свое общение лидеры в формате один на один», — заметил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, главной темой на переговорах станут двусторонние отношения. Также запланирован официальный обед от Президента России в честь гостя из Северной Кореи.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын прибудет в Россию по личному приглашению Президента РФ Владимира Путина.