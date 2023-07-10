Лидер клуба консулов и любитель искусства: чем запомнится Исмет Эрикан в Казани

Исмет Эрикан в сентябре 2023 года покинет свою должность. Об этом дипломат заявил сегодня на встрече с Фаридом Мухаметшиным

Фото: gossov.tatarstan.ru

Исмет Эрикан возвращается в Турцию

Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан в сентябре 2023 года покинет свою должность. После четырех лет работы в столице Татарстана он возвращается на родину. Об этом дипломат заявил сегодня на встрече с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным. Он отметил значение связей с Татарстаном в развитии турецко-российского сотрудничества. Достаточно отметить рост взаимных инвестиций в экономики республик и создание совместных предприятий.

«Прошедшие четыре года были непростыми и с политической, и с социально-экономической точки зрения, но мы всегда чувствовали поддержку парламентариев Татарстана во всех наших начинаниях», – заявил Эрикан Мухаметшину.

Сразу отметим, что основная причина завершения работы дипломата в Татарстане заключается в турецких законах. По ним генконсул не может занимать свой пост за границей более пяти лет. Интересно, что Эрикан говорил о своем уходе еще 6 июня на открытии выставки молодого турецкого художника Рашита Алтуна «Сначала» в казанской Галерее современного искусства.

В 2021 году Исмет Эрикан представил выставку одиннадцати мастеров кисти из Турции «Анатолийский бриз» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Любовь к искусству и развитие культурных связей – одна из главных отличительных особенностей Исмета Эрикана. Ранее в 2021 году он представил выставку одиннадцати мастеров кисти из Турции «Анатолийский бриз». В сентябре 2022 года по его инициативе в Казани показали персональную выставку известного живописца, автора «Тайной вечери» по-турецки Ялчына Гёкчебага. Список можно продолжать. Его коллеги по дипломатическому корпусу в Казани отмечают любовь турецкого дипломата к искусству.

«Я хочу сказать, что это высокопрофессиональный дипломат со стажем работы в различных странах. Очень активный, производительный. Очень много провел здесь мероприятий культурно-гуманитарного направления», – сказал «Татар-информу» Генконсул Казахстана в Татарстане Ерлан Искаков.

Ерлан Искаков: «Я хочу сказать, что это высокопрофессиональный дипломат со стажем работы в различных странах.» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Четверть всех турецких инвестиций в Россию приходится на Татарстан

Понятно, что вопросы культуры не были главными в работе Эрикана. За время его работы в Татарстан пришло много инвестиций из Турции. Власти активно привлекали турецких инвесторов на ведущие инвестиционные площадки Татарстана. Например, на прошлогоднем бизнес-форуме «Татарстан — Турция» было озвучено, что турецкие инвестиции есть в проектах «Джошкуноз Алабуга», «Хайат Кастамону», «Шишеджам».

По последним данным, которые озвучивал консул в интервью «Татар-информу», объем турецких инвестиций в Татарстане за весь период составляет порядка 2,5 млрд долларов. Более 15 турецких компаний нашли место для развертывания производства в республике, а крупнейшие компании Татарстана напрямую работают с Турцией. По словам Ерлана Искакова, четверть всех инвестиций Турции в Россию идут в Татарстан.

На прошлогоднем бизнес-форуме «Татарстан — Турция» было озвучено, что турецкие инвестиции есть в проектах «Джошкуноз Алабуга», «Хайат Кастамону», «Шишеджам» Фото: rais.tatarstan.ru

«Говоря о татарстано-турецких в рамках российско-турецких отношений, я хочу использовать статистические данные. Насколько мне известно, Турция вложила в Россию порядка 10 млрд долларов США. Из них 2,5 млрд – в Татарстан. Поэтому, мне кажется, здесь очевидные факты, что 25 процентов из тех инвестиций были вложены в Татарстан. Причем это высокотехнологические производства. На мой взгляд, это показывает высокий уровень доверия и отношения между республиками в развитии двухсторонних отношений», – уверен Искаков.

Также активно сотрудничают торгово-промышленные палаты республик, налажено взаимодействие с Союзом экспортеров автомобильной промышленности. К примеру, компании турецкого города Бурсы многие годы являются надежными партнерами татарстанских компаний в сферах автомобилестроения, машиностроения, текстильной и мебельной промышленности. Месяц назад делегация промышленников Республики Татарстан во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым вновь приезжала с рабочим визитом в Турцию.

По итогам прошлого года товарооборот между Турцией и Татарстаном составил 1,2 млрд долларов, увеличившись более чем в два раза.

Исмет Эрикан был заметной фигурой на дипломатической орбите Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исмет Эрикан был неформальным лидером «клуба консулов» в Казани

В целом Исмет Эрикан был заметной фигурой на дипломатической орбите Казани. Он имел большой вес в «клубе консулов» – неформальной организации, которая служила площадкой для общения в дипломатических кругах Казани. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал Генконсул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

«У нас в Казани есть консульский клуб, куда входят все руководители дипучреждений. Это и генконсулы Турции, Казахстана, Узбекистана, Китая, Ирана. Постоянный представитель при посольстве, наш коллега из Беларуси. Мы совместно с представителем МИД России собираемся в Татарстане. С господином Исметом Эриканом я лично знаком очень хорошо. Он произвел впечатление очень опытного профессионального дипломата. Он работал во многих странах, сделал большую дипломатическую карьеру. Я ему желаю хорошего отдыха, а если будет продолжать работу – хорошей карьеры», – сказал Насриев.

Фариддин Насриев: «С господином Исметом Эриканом я лично знаком очень хорошо. Он произвел впечатление очень опытного профессионального дипломата» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По дипломатическим обычаям подобные клубы неформально возглавляет дуайен – дипломат, который по продолжительности работы в стране находится дольше коллег. Он и является дуайеном, то есть старшим. По сроку работы в Татарстане сейчас это Генконсул Узбекистана Насриев. Однако коллеги Эрикана выделяют лидерство именно турецкого дипломата в клубе консулов Казани.

«У нас есть такой неофициальный дипломатический клуб, в котором Эрикан имеет ведущую роль с учетом его возраста, опыта и знания нескольких языков. Неформально. Если исходить из дипломатических реалий, то по факту, де-юре лидером клуба был наш коллега – Генконсул Узбекистана, а де-факто, конечно, это был Генконсул Турции. Его сын, кстати, работал в одной из ведущих гостиниц Казахстана. Было вдвойне приятно, что Эрикан посетил Казахстан», – говорит Искаков.

По его словам, именно Генконсульство Турции проводило дипломатические завтраки в ресторанах Казани. Некоторые говорили, что дипломаты готовили сами, но данная информация подтверждения не нашла.

«Были всякие изыски турецкого происхождения, но сам лично он не готовил, но я так понимаю, он продемонстрировал все национальные кухни, которые готовятся в Турции», – продолжает Искаков.

Во время крупного землетрясения на юго-востоке Турецкой Республики в феврале 2023 года Генеральное консульство Турции в Казани объявило сбор помощи для пострадавших Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как дипломат организовал в Татарстане сбор помощи после землетрясения в Турции

Исмет Эрикан оперативно реагировал и на внештатные ситуации. Во время крупного землетрясения на юго-востоке Турецкой Республики в феврале 2023 года Генеральное консульство Турции в Казани объявило сбор помощи для пострадавших. Волонтерами стали представители турецкой диаспоры в Казани и студенты из Турции, которые обучаются в вузах республики. У входа в Генконсульство был организован небольшой мемориал, где лежали цветы и игрушки в память о погибших. Татарстанцы массово несли вещи в качестве помощи туркам. В Татарстане было собрано 100 тонн гуманитарной помощи.

Ведущие татарстанские промышленные предприятия, благотворительные фонды, религиозные организации, а также тысячи неравнодушных жителей республики внесли посильный вклад в сбор средств и гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения. Исмет Эрикан благодарил народ Татарстана за помощь и поддержку.

В этом году консульство совместно с комплексом «Туган авылым» провело ифтар — разговение в месяц Рамадан. Благотворительный вечер посвятили памяти погибших при землетрясении – жертвами катастрофы стали около 50 тысяч жителей Турции.

Господин Эрикан был двенадцатым генконсулом за 27-летнюю историю дипломатических отношений Татарстана и Турции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто такой Исмет Эрикан?

Исмет Эрикан вступил в должность Генерального консула Республики Турции в Казани 1 октября 2019 года. До этого дипломат состоял на службе в Министерстве иностранных дел Турции с 1979 года. В периоды работы в центральном аппарате МИД Турции занимал различные должности в архивном отделе, личной канцелярии министра, генеральной дирекции Азиатско-Тихоокеанского региона.

В периоды зарубежных назначений, Исмет Эрикан работал в Посольстве Турции в Софии, в Генеральном консульстве Турции в Хьюстоне, в Постоянном представительстве Турции в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в Посольстве Турции в Вашингтоне, в Генеральном консульстве Турции в Нью-Йорке и в 2012-2017 годах был руководителем торгового офиса Турции в Тайбэе.

Исмет Эрикан владеет английским, болгарским, французскими языками.

Господин Эрикан был 12-м генконсулом за 27-летнюю историю дипломатических отношений Татарстана и Турции. Его предшественником в Казани был Ахмет Садык Доган. Кто возглавит дипмиссию Турции в Казани, пока не известно.