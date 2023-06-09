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Минниханов прибыл в Турцию и встретился с послом России в Анкаре
Делегация промышленников Республики Татарстан во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым прибыла с рабочим визитом в Турцию. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе руководителя республики.
После прибытия состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике Алексеем Ерховым.
«Республика стремится выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Раис РТ напомнил, что Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам прошлого года товарооборот между сторонами составил 1,2 млрд долларов, увеличившись более чем в два раза.
Кроме того, делегация посетила ряд заводов для изучения опыта и налаживания возможного сотрудничества между предприятиями Турции и Татарстана.
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