Минниханов прибыл в Турцию и встретился с послом России в Анкаре

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Делегация промышленников Республики Татарстан во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым прибыла с рабочим визитом в Турцию. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

После прибытия состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике Алексеем Ерховым.

«Республика стремится выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис РТ напомнил, что Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам прошлого года товарооборот между сторонами составил 1,2 млрд долларов, увеличившись более чем в два раза.

Кроме того, делегация посетила ряд заводов для изучения опыта и налаживания возможного сотрудничества между предприятиями Турции и Татарстана.