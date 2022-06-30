Лидер Индонезии передал Путину послание от Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо передал своему российскому коллеге Владимиру Путину послание от Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал журналистам после встречи с Президентом РФ в Москве, передает РБК.

Ранее Видодо посетил Киев, где и предложил Зеленскому передать личное послание Путину. «Хотя этого очень сложно добиться, я заявил о важности мирного решения», — приводил слова индонезийского лидера британский телеканал Sky News.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь украинской стороне. Несмотря на это, накануне Президент РФ заявил, что по-прежнему убежден в правильности своего решения.