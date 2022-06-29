Путин заявил, что его позиция относительно операции на Украине не изменилась с 24 февраля

Позиция Президента РФ Владимира Путина относительно необходимости проведения специальной военной операции на Украине не изменилась с момента ее начала — 24 февраля. Об этом он заявил российским журналистам в Ашхабаде после завершения Каспийского саммита, передает ТАСС.

При этом, по словам российского лидера, «спецоперация на Украине идет по плану». Он добавил, что доверяет профессионалам в том, что касается ведения боевых действий.

Кроме того, Президент убежден, что российские военачальники прежде всего думают о сохранении жизней своих бойцов при проведении спецоперации. «Войска РФ продвигаются и достигают целей <…>», — заверил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин отреагировал на призывы НАТО к Украине о продолжении боевых действий.

Президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь украинской стороне.

Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ при ее освещении пользоваться только данными из российских официальных источников. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за распространение информации о деятельности Вооруженных сил РФ, объявленной недостоверной.