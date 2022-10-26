Лидер Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому послание от его российского коллеги Владимира Путина. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Киеве (видеозапись опубликована в Telegram-канале Президента Украины).

«Вчера я был в России с Президентом Путиным. Он просил передать вам послание, поговорить с вами», — пояснил Эмбало.

По словам лидера Гвинеи-Бисау, суть послания заключается в указании на необходимость российско-украинских переговоров. При этом он заметил, что диалог особенно необходим для продолжения поставок продовольствия в Африку (речь идет о продлении так называемой зерновой сделки — прим. Т-и).

Зеленский в ответ на этот призыв заметил, что для продолжения переговоров надо, чтобы «инфраструктуру не взрывали».

Начиная с 10 октября российские войска наносят массированные удары по украинским объектам, в том числе энергетическим. Официально было заявлено, что такая тактика стала ответом на взрыв Крымского моста — в организации диверсии власти РФ обвинили руководство Украины.

Встреча Владимира Путина и Умару Сисоку Эмбало состоялась накануне, 25 октября. Помимо украинского конфликта, стороны обсудили отношения между государствами, связи России с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), где сейчас председательствует лидер Гвинеи-Бисау, и ряд других вопросов.